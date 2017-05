40 millioner iranere har stemt på en ny præsident

Interessen for at stemme ved første runde af det iranske præsidentvalg har været overvældende. Valghandlingen endte med at blive forlænget i over fire timer.

I løbet af fredagen nåede flere end 40 millioner iranere forbi et valgsted for at afgive deres stemme. Det oplyser den iranske indenrigsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.