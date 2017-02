329 politikere vælger ny præsident i uroplagede Somalia

Det var umuligt at sikre valgstederne i Somalia, så landets nye præsident vælges af 329 udpegede politikere.

Som forberedelse til den utraditionelle valghandling har myndigheder blokeret en række større veje i landets hovedstad, Mogadishu, for at skabe mere sikkerhed.

Det skyldes især truslen fra den ekstremistiske gruppe al-Shabaab.

- Hvis man er involveret i valget direkte eller indirekte, betragtes man som en frafalden af islam, sagde al-Shabaabs talsmand, Sheikh Ali Mohamud Rage, tirsdag.

Han advarede også om, at den ekstremistiske gruppe vil tage "hårde midler i brug" mod dem, der deltager i valget af en ny præsident.

I løbet af tirsdag lød der da også brag og skud i Mogadishu. Der er dog ikke meldinger om sårede.

Kandidater til valget har lovet at styrke sikkerhed og økonomi i det uroplagede land.

Der bliver bygget flittigt i hovedstaden, men den udbombede havneby er næsten ene om at få tilført nye bygninger. Desuden truer en tørke med at skabe en national fødevarekrise.

Kandidater til præsidentposten har beskyldt hinanden for at købe stemmer. På samme tid siger diplomater, at korruption i landet hindrer udviklingen.

Al-Shabaab, der engang sad på magten i det meste af Somalia, hærger ofte Mogadishu med bombeangreb og attentater. I dag er gruppen dog kun i kontrol i ganske små dele af landet.

Oprindeligt var det meningen, at der skulle gennemføres et regulært valg i Somalia, hvor hver voksen kunne afgive sin stemme.

Men regeringen anså det for umuligt at sikre sikkerheden ved valgstederne.

Derfor udpegede man 14.000 delegerede, der valgte 275 medlemmer af parlamentets underhus og 54 medlemmer af landets senat.

Det er disse 329 politikere, der skal håndplukke en ny præsident.

Kendere siger, at præsident Mohamud, der har været under anklage for korruption, bliver støttet af omkring en tredjedel af de delegerede.

Det giver ham en stor mulighed for sejr, men intet er garanteret.