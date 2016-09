Indgangen til oppositionspartiet Union for Democracy and Social Progress (UDPS), som blev stukket i brand under demonstrationerne. To forbrændte lig blev fundet i bygningen, mens to andre personer blev brændt levende i samme forbindelse.

32 dræbt i to dages demonstrationer i DRCongo

Demonstranter er vrede over, hvad de ser som et forsøg fra præsident Kabilas side på at blive ved magten.

I løbet af sammenstødene med sikkerhedsstyrkerne dagen efter blev en politistation og 12 andre af politiets positioner plyndret og stukket i brand.

Det siger en polititalsmand, der betegner demonstranterne som oprørere.

- Politiet fik opbakning fra medlemmer af hæren til at stoppe plyndringen og vandalismen, siger talsmanden.

Han tilføjer, at sikkerhedsstyrkerne flere gange stod over for demonstranter, der var bevæbnet med automatvåben.

- Myndighederne beder befolkningen melde enhver, der er i besiddelse af våben og andet militært udstyr, som er stjålet under plyndringen af politistationen, siger han.

Ifølge oppositionspartiet Union for Democracy and Social Progress (UDPS) blev omkring et halvt hundrede mennesker dræbt alene mandag.

Samtidig siger regeringen i DRCongo, at de mennesker, der er ansvarlige for de blodige optøjer, vil blive fundet og straffet.

- Vi nøjes ikke længere med at advare. Vi vil straffe de overtrædelser, der er begået, siger landets justitsminister, Flory Kabange Numbi, onsdag.

Efter de to dage med uroligheder mandag og tirsdag genoptog indbyggerne i Kinshasa onsdag deres gøremål, selv om der fortsat er mindre protester mod præsident Kabilas regering.

Oppositionen og dens tilhængere er vrede over, at valgkommissionen har bedt forfatningsdomstolen udskyde det valg, der efter planen skulle finde sted i november.

Oppositionen ser det som et forsøg fra Kabilas side på at blive siddende på magten og ignorere forfatningens bestemmelser om, at han højst må sidde i to embedsperioder.

Kabila har været præsident siden 2001.