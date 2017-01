Der er varslet langt flere demonstrationer end under tidligere indsættelsesceremonier, når Donald Trump fredag tages i ed som USA's næste præsident.

28.000 sikkerhedsfolk skal sikre ro under Trump-indsættelse

Myndighederne i Washington forbereder sig på adskillige demonstrationer for og imod den nye præsident.

Antallet af forventede demonstrationer er i år langt højere end under tidligere indsættelsesceremonier.

I Washington er der givet tilladelse til omkring 30 demonstrationer både for og imod den kommende præsident. Tilsvarende demonstrationer forventes i en række amerikanske storbyer.

Allerede torsdag aften mødte hundredvis af mennesker op til en demonstration foran Trump International Hotel and Tower i New York, der blot ligger et par gader fra Donald Trumps hovedkvarter, Trump Tower.

New Yorks demokratiske borgmester, Bill de Blasio, og skuespiller Alec Baldwin var begge på talerstolen under demonstrationen.

- Det kan godt være, at Donald Trump kontrollerer Washington, men vi kontrollerer selv vores skæbne som amerikanere. Vi frygter ikke fremtiden. Vi tror, at fremtiden er lys, hvis man lytter til befolkningens ønsker, sagde Bill de Blasio fra talerstolen.

Ifølge ministeren for indenlandsk sikkerhed i USA, Jeh Johnson, vil politiet i Washington forsøge at holde forsamlingerne adskilt under indsættelsesceremonien.

- Vores bekymring er, at nogle af disse grupper er pro-Trump, og nogle af dem er anti-Trump, og det er ikke sikkert, at de opfører sig godt, hvis de befinder sig på det samme sted, siger Jeh Johnson til MSNBC.

For at sikre, at ceremonien forløber uden problemer, vil der fredag være omkring 28.000 sikkerhedsfolk på arbejde. Samtidig vil et område på omkring otte kvadratkilometer være afspærret i det centrale Washington.

En protestgruppe kendt under navnet Disrupt J20 har varslet demonstrationer ved samtlige checkpoints ind til det centrale Washington.

Samtidig har en gruppe ved navn Bikers for Trump lovet, at den er klar til at træde til, hvis demonstranter blokerer adgangen til ceremonien.