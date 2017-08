28-årig tiltales for angreb på Borussia Dortmunds bus

Den tyske anklagemyndighed har rejst tiltale mod en mand, som mistænkes for at have detoneret tre bomber rettet mod en spillerbus med fodboldholdet Borussia Dortmund i april.

Manden, der er mistænkt for at plante tre sprængladninger i en hæk, er tiltalt for 28 drabsforsøg. Det oplyser statsanklageren i Dortmund.