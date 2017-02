27-årig kvinde har besøgt alle verdens lande på 1,5 år

En 27-årig amerikansk kvinde ved navn Cassie De Pecol har igennem de sidste 18 måneder og 26 dage rejst igennem alle suveræne lande i verden. Hun har ikke været på Antarktis, fordi det ikke regnes for at være et suverænt land. Der tager hun til gengæld hen til februar.

18 måneder og 26 dage tog det at rejse til 196 lande. Rekorden er ifølge Guinness Rekordbog over tre år.

Der er talrige eksempler på unge mennesker, der tager ud og oplever verden i længere perioder. Det er dog nok de færreste, der sætter sig for at besøge alle lande i verden.

Dermed har hun ifølge CNN klaret missionen på under det halve af den tid, som det tog den tidligere rekordholder i Guinness Rekordbog. I 2010 rejste Yili Liu fra den amerikanske stat Michigan til de 196 lande på tre år og tre måneder.

I de kommende uger skal Guinness Rekordbog gennemgå og godkende alle Cassie De Pecols rejsedokumenter.

Når det er gjort, kan hun sandsynligvis se frem til at kunne præsentere sig selv som den person, der har besøgt alle lande på kortest tid, skriver CNN.

Den 27-årige kvinde har læst miljøstudier på universitetet.

Hun besluttede i juli 2015, da rejsen begyndte, at det overordnede formål med rejsen skulle være at fremme bæredygtig turisme i de lande, hun besøgte.

Hendes mål er at gøre rejsens store CO2-fodaftryk neutralt ved at plante træer.

Det er lykkedes hende at plante træer i 50 lande, og hun regner med at plante cirka 500 flere, når hun kommer hjem til Connecticut i USA, hvor hun er fra.

- Hvis du ender med at slå et træ ihjel ved at flyve fra Bangalore i Indien til Colombo og videre til Sri Lanka, så er målet at plante to træer, så det ikke bare er bæredygtig turisme, men regenererende turisme, siger hun til CNN.

Hun fortæller, at en af de største udfordringer på rejsen har været at få de nødvendige visa. Det var særligt svært at komme ind i Nordkorea, som amerikanere skal betale en høj pris for at få lov til at besøge.

- Visummet kostede cirka 1000 dollar for tre dage. Den gruppe kinesere, jeg rejste ind i landet med, skulle betale cirka 300 dollar for tre dage, siger hun.

Rejsen blev hovedsageligt betalt af sponsorer.