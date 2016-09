Artiklen: 27 EU-lande forsøger at sætte ny kurs for samarbejdet

Mange mener, at EU står i vejen for stabilitet og sikkerhed, advarer EU-præsident Donald Tusk før topmøde.

På et uformelt topmøde i Bratislava skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de 26 andre EU-ledere således udstikke en ny kurs for EU, efter at Storbritannien har valgt at melde sig ud.

27 EU-lande mødes fredag uden briterne. Målet er at udvise sammenhold og fælles vilje til at bevæge sig fremad for at genvinde kontrollen med begivenhedernes gang.

EU-præsident Donald Tusk har i sin invitation til topmødet skrevet til EU-lederne, at mange mennesker - ikke kun i Storbritannien - mener, at EU-medlemskabet direkte står i vejen for stabilitet og sikkerhed.

- Folk i Europa vil vide, om de politiske eliter er i stand til at genvinde kontrollen med begivenheder og processer, der overvælder, forvirrer og nogle gange skræmmer dem, skriver EU-præsidenten.

Det afgørende vendepunkt var ifølge Tusk migrationskrisen.

Sidste år skabte den "kaos ved vores grænser", mens EU-borgerne alt for ofte måtte høre "politisk korrekte udtalelser" om, at Europa skal blive ved med at være åbent.

- De måtte vente for længe på handling for at bringe situationen under kontrol, skriver han.

Nu er der ingen tid at spilde, mener EU-præsidenten. Men tiden er hverken til at ændre traktaten, til mere magt til EU's institutioner eller ligefrem Europas Forenede Stater.

Topmødet i Bratislava skal handle om migrationskrisen, kampen mod terror og konsekvenserne af globaliseringen.

Og først og fremmest om at få styr på de ydre grænser, mener han.

Samtidig vil især Tyskland og Frankrig presse på for et tættere forsvarspolitisk samarbejde. Det kom også EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, med nye forslag om onsdag i en stor tale om unionens tilstand.

Donald Tusk vil i Bratislava forsøge at få opbakning til en handlingsplan, der skal udstikke retningen for økonomisk og social udvikling, job, vækst, investeringer, det indre marked, digitalisering og muligheder for de unge.

Planen skal fungere som en genstart af EU.

Den skal være færdig om et halvt års tid, når EU til marts kan fejre 60-års-dagen for underskrivelsen af Rom-traktaten, som det europæiske samarbejde har udviklet sig fra.

Men man skal ikke forvente de store resultater fra Bratislava, advarer Janis Emmanouilidis, der er direktør i tænketanken European Policy Centre i Bruxelles.

Europa er splittet på kryds og tværs ikke mindst i holdningen til, hvor stram den økonomiske politik skal være, og hvordan man skal håndtere migrationskrisen.

- Vi må se, hvor meget der bliver til noget, når det bliver hverdag igen. Jeg har mine tvivl, siger Emmanouilidis.

Lars Løkke Rasmussen har før topmødet sagt, at der er brug for "et slankt, praktisk og fornuftsbaseret samarbejde" i et EU, der ikke lover mere, end det kan holde.