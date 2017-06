24 civile dræbt i luftangreb mod khat-marked i Yemen

Det er formentlig den koalition, der under ledelse af Saudi-Arabien har involveret sig i krigen i Yemen, som står bag luftangrebet, siger kilderne.

Mindst 24 civile meldes dræbt i et luftangreb mod et marked i det nordlige Yemen søndag. Det oplyser lægekilder og øjenvidner.

De fleste af de dræbte arbejdede på Mashnaq-markedet, der ligger i den oprørskontrollerede provins Saada tæt ved grænsen til Saudi-Arabien.

Det oplyser en ansat på et hospital i nærheden.

Markedet er kendt for at handle med khat, et rusmiddel der er udbredt i Yemen, men forbudt i Saudi-Arabien.

Et øjenvidne siger, at nogle af de dræbte "netop var kommet tilbage fra en tur over grænsen".

Den saudiskledede koalition har i over to år fået skyld for en stor del af de luftangreb, der rammer oprørskontrollerede områder i Yemen.

Direktøren for de lokale sundhedsmyndigheder i Saada siger til nyhedsbureauet Reuters, at et fly smed to bomber mod markedet.

Han sætter dødstallet til 25 mennesker.

- Redningsmandskab kunne ikke komme til området i et stykke tid, af frygt for at de ville blive ramt af artilleribeskydning i området, siger direktøren, Abdelilah al-Azzi.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra koalitionen.