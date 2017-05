23.000 ekstremistiske jihadister bor i Storbritannien

3000 af dem udgør en trussel og er enten under efterforskning eller overvåges aktivt af politi og efterretningstjenester.

Der er 23.000 ekstremistiske jihadister bosat i Storbritannien, skriver den britiske avis The Times med henvisning til de britiske myndigheders databaser.

De resterende 20.000 har indgået i tidligere efterforskninger og udgør en mindre risiko.

Databasen over ekstremistiske jihadister illustrerer klart den store trussel, mener den britiske sikkerhedsminister, Ben Wallace.

- Tallene afslører størrelsen på udfordringen fra terror i det 21. århundrede, siger han til The Times.

- Det har aldrig været mere vigtigt at investere i efterretningsbaseret politiarbejde.

Fokus på truslen fra islamister er fornyet, efter at en selvmordsbomber mandag angreb en koncertarena i Manchester. Ud over bombemanden blev 22 dræbt. Flere sårede er stadig i kritisk tilstand.

Islamisk Stat hævder at stå bag, men det er ikke bekræftet fra myndighedernes side.

Den formodede gerningsmand skal have været en del af et netværk i byen, som britisk politi er ved at optrevle.

Dagen efter angrebet opjusterede de britiske myndigheder trusselsniveauet i landet til højeste niveau - kritisk.

Lørdag er det igen sat ned til næsthøjeste niveau - alvorligt. Det er en indikation af, at myndighederne vurderer faren for et angreb "meget sandsynligt", men ikke længere "nært forestående".