23 dræbt og 64 såret efter at eksprestog kørte af sporet i Indien

En togulykke i den indiske delstat Uttar Pradesh har kostet 23 personer livet og såret 64, oplyser en talsmand for myndighederne.

Ulykken, der fandt sted lørdag eftermiddag nær Muzaffarnagar omkring 130 kilometer nord for New Delhi, skete, da et eksprestog kørte af sporet.

Billeder viser adskillige togvogne, der ligger oven på hinanden.

Imens kan folk ses lede efter sårede.

- Vi forsøger at få de indespærrede personer ud fra vognene, siger Jitender Kumar, der er seniorpolitibetjent.

En anden talsmand fra beredskabet siger, at metalskærere og kraner bliver brugt i forsøget på at nå ind i de ødelagte togvogne.

- Snesevis af personer er blevet sikkert evakueret fra vognene. Nogle lig er desuden blev bjærget, siger Naresh Kumar fra akutberedskabet.

De nationale myndigheder har sendt nødhjælpshold af sted for at hjælpe.

- Vi har mobiliseret alle vores ressourcer for at tilbyde den bedste nødhjælp og redningsindsats på nuværende tidspunkt, siger Anil Saxena, der er talsmand for jernbanerne.

Toget var taget af sted fra den østlige by Puri torsdag aften. Efter planen skulle det være ankommet til den nordlige by Haridwar, der er hellig blandt hinduer, søndag.

Indiens jernbaner er stadig den mest brugte transportform i forbindelse med lange rejser i det store land. Men jernbanenettet er dårligt finansieret, og dødsulykker sker ofte.

For lidt under et år siden, døde 146 personer i en lignende togulykke i Uttar Pradesh.

En redegørelse fra 2012 konkluderede, at næsten 15.000 personer dør hvert år på de indiske jernbaner. Og den beskrev det årlige tab af liv som en massakre.

Indiens premierminister, Narendra Modi, har i et tweet udtrykt sin sympati med familierne til de dræbte.

Modis regering har lovet at investere 870 milliarder kroner over fem år i moderniseringen af landets jernbaner.