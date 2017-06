22 børn reddet fra tvangsarbejde i Guatemala

Politiet i Guatemala har reddet 22 børn fra en organisation, som anklages for at tvinge børn til at arbejde under ekstreme, slavelignende forhold. De fleste af de befriede børn tilhører landets oprindelige indianske befolkningsgrupper.

Otte personer, der er mistænkt for at tilhøre det kriminelle netværk, er anholdt ved politiaktioner forskellige steder i hovedstaden, Guatemala City. Det oplyser en talsmand for politiet Jorge Aguilar til journalister.

Børnene var hentet fra landsbyer med løfter om, at de ville få regulære job og boliger, men de blev i stedet tvunget til at arbejde i op til 18 timer i døgnet under sundhedsskadelige forhold med dårlig mad og for lav løn.

Børnene blev tvunget til at arbejde i forskellige butikker, hvor de overvejende blev sat til at lave majstortillas.

Guatemalas oprindelige befolkning, som officielt udgør 42 procent af landets 15 millioner indbyggere, lever ofte i fattigdom.

På grund af de vanskelige forhold vælger en del forældre at lade deres børn forlade skolen og i stedet arbejde. Ofte bliver de groft udnyttet.

Der er mange gadebørn i landet og for en del børn er livet på gaden mere tillokkende end livet i deres hjem i slummen, hvor de tit ikke får nok at spise og er udsat for mange overgreb.

Over en tredjedel af befolkningen i Guatemala kan ikke læse og skrive. Omkring en million børn kommer ikke i skole, viser tal fra Red Barnet.