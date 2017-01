2016 blev rekordår for selvmordsangreb

De fleste angreb skete i Mellemøsten, hvor Irak alene blev ramt af 146 selvmordsangreb.

Antallet af selvmordsangreb var højere end i 2015, hvor omkring 4330 personer blev dræbt ved 452 selvmordsangreb.

- Det ser ud som om. at Islamisk Stat bruger selvmordsterrorisme som et vigtigt værktøj, der skal give et indtryk af, at gruppen er uovervindelig, samtidig med at angrebene skaber skræk og rædsel blandt dens fjender, skriver instituttet blandt andet i analyserne af de nye tal.

Angrebene, som er medtaget i oversigten, er alle rapporteret af mindst to uafhængige kilder. Mange ubekræftede rapporter om selvmordsangreb fra blandt andet Islamisk Stat og andre lignende grupper er ikke medtaget.

- Vesteuropa blev i 2016 scene for flere selvmordsangreb, fastslår instituttet og henviser til, at denne tendens begyndte med angrebene i Paris i november 2015.

Der skete 55 selvmordsangreb i Afghanistan sidste år. Angrebene kostede over 500 mennesker livet.

Efter Islamisk Stat er det den nigerianske gruppe Boko Haram, som har begået flest selvmordsangreb. I 2016 stod gruppen bag 53 registrerede angreb.

Der skete også en markant stigning i antallet af selvmordsangreb i Tyrkiet i 2016. Der blev sidste år registreret 16 sådanne angreb i landet, mens antallet i 2015 var fem.