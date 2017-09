20.000 evakueret i Moskva efter bombetrusler

- Nu er omkring fem bygninger blev gennemsøgt. Bombetruslerne kan ikke bekræftes, udtaler kilden sent fredag eftermiddag dansk tid.

Det var blandt andet et stort shoppingcenter på Den Røde Plads, flere banegårde og universiteter i den russiske hovedstad, der blev rømmet.

- Moskvas beredskabstjenester har modtaget over 30 bombetrusler, udtalte en kilde fra beredskabstjenesten tidligere til Tass.

Beredskabstjenesten og politibetjente med hunde rykkede efterfølgende ud for at undersøge bygningerne, hvor billeder viser, at folk står stimlet sammen og venter.

Finansmediet Bloomberg skriver, at en bølge af bombetrusler har ramt Rusland de seneste to døgn. Ligesom i Moskva er det universiteter, skoler og butikker - men også rådhuse, der er ofre for truslerne.

Op mod 45.000 blev evakueret tirsdag i 22 byer, skriver nyhedsbureauet Ria ifølge Bloomberg.

Der har været foretaget evakueringer i byer over hele landet - både i Sibirien og ved Østersøen.

- Vi har aldrig oplevet noget som det her før, det er 100 procent organiseret telefonterror, siger Frants Klintsevitj, der er viceleder af forsvarskomitéen i parlamentets overhus, til Bloomberg.

- Det eneste mål er at sætte gang i en skadelig proces, at skabe panik. Det er muligt, at det kan være forberedende arbejde i forbindelse med et seriøst terrorangreb, tilføjer han.

De anonyme opkald kommer fra et internetsystem og kan ikke spores nemt, skriver Bloomberg.

Ifølge britiske BBC er der tilsyneladende tale om beskeder, der er blevet indtalt og optaget på forhånd.

Det er uklart, hvem der står bag de mange bombetrusler.

En anonym sikkerhedskilde har ifølge BBC udtalt til avisen Komsomolskaja Pravda, der er pro-Kreml, at Ukraine står bag. Det er der dog ikke noget bevis for.

Men der er også forlydende om, at det i virkeligheden er en anti-terrorøvelse. Heller ikke den melding er dog bekræftet.

Ifølge det russiske medie RT kan en falske bombealarmer straffes med op til fem år i fængsel.