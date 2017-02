2000 islamister forsvarer det vestlige Mosul mod offensiv

Irakiske styrkers kamp for at genvinde kontrol med det vestlige Mosul i Irak kan blive svær, mener analytiker.

Mandag formiddag havde de irakiske styrker kæmpet sig hen til en lufthavn nær Mosul, hvorfra de forbereder sig på at indtage den vestlige del af storbyen.

- Det føderale politi har fortsat sit fremskridt. Vores kanoner skyder mod Daesh' (Islamisk Stat, red.) forsvarslinjer, siger politichef Raed Shaker Jawdat.

Det tog flere måneder at genvinde kontrollen over det østlige Mosul, som siden 2014 havde været belejret af Islamisk Stat. Det var her, Islamisk Stats leder, Abu Bakr al-Baghdadi, udråbte et kalifat.

Og eksperter frygter, at den vestlige del af byen vil være endnu sværere at få kontrol over.

Islamisk Stat har "sandsynligvis stærkere støtte i det vestlige Mosul, og de irakiske sikkerhedsstyrker risikerer i højere grad at møde indbyggere der, som er varsomme eller fjendtlige", vurderer Patrick Martin, der er Irak-analytiker hos den amerikanske tænketank Institute for the Study of War.

De irakiske styrker støttes af USA, hvis forsvarsminister, Jim Mattis, mandag er taget på et uanmeldt besøg i Irak.