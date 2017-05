20 turister meldes dræbt i busulykke nær tyrkisk ferieby

Det skriver en række internationale medier. Nyhedsbureauet AFP citerer myndighederne for, at 20 personer er blevet dræbt.

Nyhedsbureauet dpa melder om 23 døde.

Ulykken skete i Marmaris-området, som mange turister hvert år besøger.

Ifølge de foreløbige oplysninger var turisterne i bussen alle fra Tyrkiet.

Tv-billeder fra stedet viser en gul bil ligge på den ene side omringet af ambulancer.

Bussen var tidligere på dagen kørt fra byen Izmir nord for Marmaris, oplyser guvernøren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Redningshold på stedet rapporterer, at der er børn blandt de dræbte. 13 personer meldes kvæstet. Cirka 40 personer var om bord på bussen, da den kørte galt, siger Amir Cicek.

Det står ikke klart, hvad årsagen til ulykken er. Bussen menes at have kørt gennem en vejbarriere for derefter at skride af vejen, skriver AFP.

Det skete på en bakket vej, og bussen landede på en mere lavtliggende strækning efter at være braget gennem barrieren.

- Bussens bremser har muligvis svigtet, siger Cicek i et interview med tv-stationen NTV.

Avisen Hürriyet skriver dog på sin hjemmeside, at Marmaris' borgmester, Ali Acar, har indikeret, at der var tale om "en fejl fra chaufførens side". Den påstand er ikke blevet uddybet.

Marmaris ved Middelhavet er et populært feriemål for både tyrkiske og udenlandske turister. Også danskere har i årevis rejst til havnebyen, der er kendt for sine mange barer og strande.