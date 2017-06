20 dræbt og 50 såret af bombe foran en bank i Afghanistan

Omar Zwak, som er talsmand for provinsens guvernør, siger, at mindst 20 personer blev dræbt. Flere end 50 blev såret.

En bilbombe eksploderede torsdag uden for en bank i Lashkar Gah. Det er hovedstaden i den afghanske provins Helmand. Et stort antal civile og soldater blev dræbt og såret, oplyser lokale embedsmænd.

Blandt de dræbte er der både civile, offentligt ansatte embedsmænd, politifolk, soldater og bankfolk.

De stod og ventede på at få udbetalt lønninger i den lokale afdeling af New Kabul Bank.

- Bombeanslaget skete midt på dagen omkring klokken 12, siger talsmanden.

Oprørerne kontrollerer store dele af Helmand. Det afghanske militær er hele tiden optaget af den overordnede strategi i kampen mod oprørsgruppen Taliban.

Strategien er at forhindre oprørerne i at vinde permanent kontrol over et større område, store veje eller en storby.

Talibanerne flytter rundt og tvinger hele tiden regeringsstyrkerne til at strække sig ud over hele landet.

Det skaber problemer, fordi det har taget langt tid for hæren at komme fra A til B.

Men hæren har indtil videre kunne forhindre Taliban i at vinde vigtige sejre eller territorium i den langvarige "udmattelseskrig". Det er håbet, at Taliban vil begynde at forhandle, når de ser, at de ikke kan vinde større sejre.

USA ventes snart at meddele, at det sender yderligere soldater til Afghanistan.

Der er i dag 8400 amerikanske soldater i Afghanistan samt 5000 fra andre Nato-allierede.

Den tiltagende trussel, som militante islamister udgør, er blevet understreget af adskillige blodige angreb i hovedstaden Kabul for nylig. Flere amerikanske soldater er også blevet dræbt i Afghanistan i den seneste tid.

Langt størstedelen af de ekstra soldater skal deltage i oplæringen og træningen af afghanske soldater og politifolk.

En mindre gruppe skal deltage i antiterroraktioner, skrev nyhedsbureauet AP i sidste uge.