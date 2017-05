20 af ofrene for bombeangreb har skader på vitale organer

Den britiske indenrigsminister, Amber Rudd, antyder onsdag, at Abedi ikke handlede alene.

De 20 hårdt sårede fra Manchester Arena lider af "svært traumatiske skader", fortæller Jon Rouse, der er den øverste ansvarlige for behandlinger i Manchester.

22 mennesker blev dræbt, da Abedi udløste sin bombe. Den indeholdt metalstykker og søm for at gøre størst mulig skade.

- Vi behandler nu 64 personer. Af dem er cirka 20 i særlig behandling, ja i intensiv behandling, siger Rouse til Sky News.

- Der er skader på vitale organer, større skader hvad angår lemmer, og nogle af disse personer vil behøve meget langvarig behandling og støtte.

Premierminister Theresa May meddelte tirsdag aften, at trusselsniveauet i Storbritannien er "kritisk". At et nyt angreb kan være lige om hjørnet.

Indenrigsminister Rudd siger til BBC, at hun anser det for "sandsynligt", at Abedi ikke handlede alene. Hun oplyser, at 3800 soldater bliver sendt ud i gaderne i Storbritannien for at lette politiets opgaver.

Politiet i London bekræfter i en erklæring, at soldater vil blive inddraget i nogle af politiopgaverne.

- Militæret vil komme til at arbejde under Londons politis kommandostruktur og sørge for fast bevogtning ved nøgleposter.

- Det vil omfatte Buckingham Palace, Downing Street, ambassader og Westminster. Det vil frigøre bevæbne politifolk til at gå patruljer, hedder det.

Der er foreløbig sat navn på fem dræbte. Det er den 18-årige Georgina Callander, den otteårige pige Saffie Rose Roussos, den 28-årige John Atkinson, 15-årige Olivia Cambell. Den femte er Kelly Brewster, oplyser hendes partner på Facebook. Hendes alder er ikke kendt.

Polens udenrigsminister, Witold Waszczykowski, oplyser, at et polsk ægtepar, der blev meldt savnet efter bombeangrebet i Manchester, er døde.

- Forældrene kom, efter koncerten var slut, for at hente deres døtre, og uheldigvis har vi oplysninger om, at de er døde. Børnene er i sikkerhed, fortæller han polsk radio.