19 døde fostre fundet i plastikposer i Indien

En alternativ læge, der mistænkes for at udføre ulovlige aborter på baggrund af barnets køn, er på flugt.

En alternativ læge, der er under mistanke for at udføre ulovlige aborter på baggrund af barnets køn, er flygtet fra byen, hvor kvinden blev fundet.

Myndighederne mener, at der er tale om et ulovligt abortforetagende, som breder sig over hele delstaten Maharashtra.

Den afdøde kvinde skal angiveligt have besøgt lægens abortklinik.

De 19 fostre skal nu dna-testes for at fastslå, hvilket køn de har.

- Vi formoder, at fostrene er af hunkøn, og vores efterforskning følger denne linje, siger Satish Pawar, der leder sundhedsvæsnet i Maharashtra.

- Vi formoder, at eksperter inden for billeddiagnostik i de større byer vil være i stand til at fastslå babyernes køn og pege sagerne i retning af lægen.

Det er ulovligt at undersøge barnets køn under graviditeten, ligesom det er forbudt at oplyse kommende forældre om kønnet i Indien. Og kun registrerede praktiserende læger må foretage aborter.

Alligevel forekommer fosterdrab fortsat i dele af Indien, hvor en forkærlighed for sønner stikker dybt.

I Indien fødes der 919 pigebørn for hver 1000 drenge, viser statistik fra den indiske regering. Ifølge en ældre undersøgelse er forholdet mellem han- og hunkøn mere lige i både Pakistan og Bangladesh.

Det faldende antal kvinder i Indien på grund af de mange millioner ulovlige aborter har betydet mere kriminalitet i form af bortførelser og menneskehandel og har skabt en nødsituation i landet, lyder det fra FN.

En minister fra delstaten Maharashtra har oplyst, at han vil forsøge at bekæmpe de ulovlige aborter i området. Det vil betyde, at samtlige sundhedsklinikker i delstaten kommer under opsyn.