187 migranter spæner over grænse til Spanien i ly af mørket

Myndighederne oplyser, at de var ude af stand til at stoppe migranterne.

Der er tale om 187 personer i alt.

Videooptagelser af hændelsen er vist på en lokal tv-station. Her ser man migranter spæne over grænsen, mens det stadig er mørkt.

Da migranterne når den spanske jord, kan man på optagelserne se, at de fejrer og rækker deres hænder mod kameraerne. En mand ses også knæle på jorden.

Ceuta og Melilla er to spanske territorier i det nordlige Marokko og er EU's eneste landegrænser med Afrika.

Derfor er grænserne også et sted, hvor mange migranter prøver at komme over for at komme til Europa.

De forsøger jævnligt at forcere de høje grænsehegn, svømme langs kysten eller at gemme sig i biler, der krydser grænsen.

En talsmand fra politiet siger, at det er sjældent, at migranter lykkes med at forcere grænsen ved at overmande kontrolposter.

- Det er lang tid siden, at vi har set et forsøg af denne art, siger han.

De 187 migranter, der nåede Ceuta mandag, er alle blevet taget til modtagecentre, hvor de kan søge om asyl i Spanien.

Grænsen ved Ceuta er vogtet af et dobbelt trådhegn, der er otte kilometer langt, seks meter højt og med pigtråd.

Sidste uge stormede 200 migranter grænsen.

Her lykkedes det 73 personer at komme over på den anden side af hegnet ved at bruge diverse boltsakse.