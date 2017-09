176 rohingya-landsbyer forladt efter masseflugt i Myanmar

Rohingyaerne er et muslimsk mindretal. De er i årtier blevet undertrykt i det overvejende buddhistiske land, hvor de blandt andet ikke har ret til statsborgerskab.

Det oplyser en talsmand for landets præsident ifølge nyhedsbureauet AP.

176 rohingya-landsbyer står forladt i Myanmar, efter at samtlige indbyggere er flygtet.

Siden 25. august, hvor de seneste uroligheder brød ud, er 313.000 flygtet til nabolandet Bangladesh, vurderer FN.

Urolighederne begyndte, da en rohingya-oprørsgruppe angreb politi og militær.

Det fik militæret til at lancere en modoffensiv, som det selv kalder "en rydningsoperation".

FN's menneskerettighedschef, Zeid Ra'ad al-Hussein har kaldt operationen et "skoleeksempel på etnisk udrensning".

Samtidig er Myanmars egentlige leder, modtager af Nobels fredspris Aung San Suu Kyi, blevet stærkt kritiseret for militærets hårde kurs over for rohingyaerne - blandt andet af andre tidligere modtagere af den prestigefyldte fredspris.

FN's Sikkerhedsråd holder onsdag et hastemøde for at diskutere situationen i Myanmar.