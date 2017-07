1600 canadiske brandfolk kæmper mod aggressive flammer

Brandene spreder sig over hundredvis af kilometer og brænder sig igennem tørre skovlandskaber. Det er især høje temperaturer og stærk vind, der gør brandene svære at tæmme.

- Vejrsituationen er ikke god. Der er tale om meget aggressive flammer, der er svære at gribe an, siger John Rustad, provinsminister ansvarlig for brandslukning.

Brandene begyndte så småt fredag, hvor 138 brande blev anmeldt. De fleste blev startet ved lynnedslag.

Der er endnu ikke meldinger om døde eller sårede.

Embedsmænd i provinsen siger, at der endnu ikke er dannet overblik over skaderne, selv om der er blevet efterladt gårde med dyr samt huse og bygninger.

Nogle lokale siger, at de ikke fik tid til at pakke deres værdigenstande sammen, mens andre siger, at de har været på ferie, og frygter at de har mistet alt, hvad de ejer.

Canadas føderale regering tilbød lørdag British Columbia hjælp til at bekæmpe de aggressive flammer.

John Rustad siger, at det forventes, at der ankommer 260 redningsarbejdere fra andre provinser i Canada for at hjælpe til.

Lige nu er der et hold af redningsarbejdere på mere end 1600 mand.

- Vi tilfører en utrolig stor mængde ressourcer til dette, siger Rustad.

Han tilføjer, at det vigtigste for ham er, at folk er i sikkerhed.

British Columbia var senest i undtagelsestilstand i 2003. Også dengang skyldtes det naturbrande.