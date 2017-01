Det siger sig selv, at det er farligt at gå over Øresundsforbindelsen, der består af en motorvej og en jernbane. Men ikke desto mindre forsøgte asylansøgere i 160 tilfælde at gøre det sidste år. Arkivfoto.

160 gange har asylansøgere forsøgt at gå til Sverige

Kun i et kendt tilfælde er en gruppe asylansøgere nået over broen. De fleste stoppes på Peberholm.

Den svenske grænsekontrol betyder, at man skal vise pas for at komme med tog og færge fra Danmark. Og i den situation er der altså nogle, der forsøger at krydse forbindelsen til fods, til trods for at det er meget farligt.

Siden Sverige indførte grænsekontrol for et år siden, har der været 160 tilfælde, hvor personer har forsøgt at krydse Øresundsforbindelsen til fods med det formål at søge asyl i Sverige.

De fleste har forsøgt at gå langs motorvejen. Her bliver de som regel hurtigt opdaget. Farligere har det været i de cirka 50 tilfælde, hvor nogle har forsøgt at gå i jernbanetunnelen.

- Der er ikke meget plads i tunnelen, og hvis toget kører hurtigt forbi, kan man blive trukket ind mod toget, og der kan ske en alvorlig ulykke, siger Henrik Møller Jakobsen fra Københavns Politi til Sveriges Radio.

Indtil videre er det ifølge Sveriges Radio kun i et tilfælde lykkedes for en gruppe asylansøgere at nå til Sverige til fods. Det skete i maj, da fem unge under 18 år først blev tilbageholdt på den svenske side af grænsen.

Normalt stoppes asylansøgerne enten på motorvejen, eller når de kommer ud af jernbanetunnelen på den kunstige ø Peberholm.

Opgørelsen på 160 tilfælde dækker over, at der ofte er flere personer, der forøger at krydse forbindelsen sammen. Der er altså tale om et højere antal personer.

Endnu er ingen kommet til skade i forsøget på at nå Sverige til fods. I foråret blev der installeret varmekameraer, der kan spore, hvis nogen går i tunnelen.