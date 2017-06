16-årig får 11 års fængsel for dobbeltdrab i Kristiansand

Det var 5. december sidste år, at den 16-årige med kniv stak sin skolekammerat Jakob Hassan og den 48-årige Tone Ilebekk, der forsøgte at blande sig.

De to blev tilsammen stukket 60 gange, og begge døde kort efter på hospitalet af det kraftige blodtab.

Ifølge politiet blev Ilebekk et tilfældigt offer, da hun forsøgte at stoppe et slagsmål mellem de to drenge.

Den dømte var kun 15 år gammel, da han stak de to ned. Han tilstod allerede dagen efter under en afhøring sin forbrydelse.

Anklageren Jan Tallaksen kaldte under retssagen dobbeltdrabet for koldblodigt. Han krævede 10 års fængsel til drengen.

- Drabet på Jakob blev udført med en sådan vrede og kraft, som betød, at drengen hurtigt blev sat ud af spillet. Drabet på Ilebekk var råt og brutalt og følelsesløst, lød det fra anklageren.

Den 16-årige forklarede under retssagen, at han var blevet snydt af skolekammeraten for nogle penge, og at det havde gjort ham rasende.

Hans vrede skyldtes, at han havde betalt 600 kroner til den 14-årige for hash, som viste sig at være jord, forklarede den dømtes forsvarer under retssagen.

Den 14-årige Jakobs familie var fra Somalia, mens den 16-årige kom fra en hvid norsk familie med stærke bånd til en kristen menighed i byen.

Begge drenge var ifølge myndighederne del af et vildt ungdomsmiljø i Kristiansand.

Tre psykologer har undersøgt den 16-årige, og de har alle ifølge avisen VG erklæret ham tilregnelig i gerningsøjeblikket.