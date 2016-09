Artiklen: 15.000 er ved at blive radikaliseret i Frankrig

Ifølge Valls har politiet og efterretningstjenesten i Frankrig øjne på 15.000 personer, som er ved at blive radikaliseret.

Frankrigs premierminister, Manuel Valls, advarer om, at franskmændene komme til at blive udsat for flere blodige massakrer fra militante islamister.

- Der kommer nye angreb, som vil kræve uskyldige ofre. Det er min pligt at sige sandheden til den franske befolkning, siger Valls.

- I denne uge er mindst to angreb blevet forhindret, siger Manuel Valls, som søndag gav interviews til radiostationen Europe 1 og tv-stationen Itele.

- Omkring 15.000 er på politiets og efterretningstjenestens radar, fordi de er inde i en radikaliserings-proces, siger Valls.

Alarmberedskabet er blevet øget i Paris, efter at fransk politi i sidste uge optrevlede en "terroristcelle", som havde planer om at gennemføre et angreb på en banegård i Paris efter anvisning fra Islamisk Stat.

En 29-årig kvinde, som er mor til tre, blev lørdag sigtet for at være indblandet i planlægningen af et afværget terrorangreb i den franske hovedstad, Paris.

Kvindens fingeraftryk blev ifølge efterforskerne fundet i en bil med gasflasker, der sidste weekend blev opdaget nær katedralen Notre Dame.

Den mistænkte er varetægtsfængslet. Hun var i forvejen i efterretningstjenestens søgelys, da hun tilsyneladende planlagde at rejse til Syrien.

Tirsdag blev hun anholdt i Sydfrankrig sammen med sin kæreste.

Tre andre kvinder er også anholdt i sagen.