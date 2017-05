141 personer meldes dræbt i angreb på libysk luftbase

Angrebet fandt sted på Brak al-Shati-basen, der ligger i den sydlige del af Libyen.

Landet har de seneste år været vidne til et magttomrum, hvor rivaliserende styrker kæmper mod hinanden.

I Tripoli sidder en samlingsregering, der har støtte fra FN. I den østlige del af Libyen er der et rivaliserende parlament, der nægter at anerkende regeringen i hovedstaden.

Den østlige del af landet kontrolleres af Khalifa Haftar. Han fremstiller sig selv som Libyens redningsmand i lyset af det morads, landet befinder sig i, men han er samtidig en meget omstridt person.

Khalifa Haftars kritikere beskylder ham for blot at have én ting for øje. Han vil have magten i hele landet og skabe et militært diktatur.

Blandt de dræbte ved torsdagens angreb er også civile. De var ansat på basen i forskellige funktioner.

Det var soldater loyale til regeringen i Tripoli, der gik til angreb mod luftbasen. Det har en talsmand for hæren tidligere udtalt. Regeringen i Tripoli har fordømt angrebet. Det samme har forsvarsministeriet.

FN's udsending til Libyen sagde tidligere fredag, at han var forfærdet over kampene.

- Jeg er forarget over meldingerne om et højt antal dræbte, heriblandt civile, sagde FN-udsending Martin Kobler i en skriftlig udtalelse ifølge AFP.

Området ved Brak al-Shati har været præget af voldsomme kampe de seneste måneder, skriver Reuters.