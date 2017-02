Artiklen: 1265 præster er anklaget for sexmisbrug af børn i Australien

1265 præster er anklaget for sexmisbrug af børn i Australien

Det konkluderer undersøgelseskommissionen The Royal Commission i Sydney ifølge nyhedsbureauet Reuters.

1265 katolske præster og nonner beskyldes for at have misbrugt børn seksuelt i Australien mellem 1950 og 2010. Men kun ganske få af påstandene er blevet undersøgt.

De chokerende tal blev offentliggjort mandag i forbindelse med, at de afsluttende høringer i den omfattende sag blev indledt.

De australske myndigheder bestilte undersøgelsen i 2012 efter et årti med stigende pres for at undersøge de mange beskyldninger om misbrug af børn i den katolske kirke i landet.

Efter fire år med høringer er sagen nu i sin afsluttende fase.

Ifølge kommissionen blev der mellem 1980 og 2015 indrapporteret 4444 tilfælde af seksuelt misbrug af børn i Australien til de kirkelige myndigheder.

- Mellem 1950 og 2010 blev syv procent af alle præster anklaget for misbrug, siger advokat Gail Furness fra kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Anklagerne er nedslående. Børn blev ignoreret eller det, der er værre: straffet. Påstande blev ikke undersøgt. Præster og andre ansatte i kirken blev forflyttet, tilføjer hun.

- Og de samfund, som de blev flyttet til, vidste intet om deres fortid. Dokumenter blev tilintetgjort. Hemmeligholdelse sejrede.

Ifølge kommissionen var gennemsnitsalderen for ofrene i perioden ti år for piger og 11 år for drenge.

Af de 1880 formodede gerningsmænd var 90 procent mænd.