123 dræbt efter tankbil forulykker i Pakistan

- Mindst 123 mennesker er blevet dræbt og mere end 100 såret i en brand, der brød ud, efter en olietanker væltede og ofrene løb til stedet for at indsamle den spildte olie.

Den pakistanske tv-station Geo TV citerer redningsarbejdere for samme informationer, mens andre medier beretter om forskellige antal sårede personer.

En læge, Dr Rizwan Naseer, er citeret for at sige, at mange af de personer, som er indlagt, har svære brandskader. Så dødstallet frygtes at stige.

Mindst tre hospitaler i området har modtaget sårede personer fra ulykken.

Billeder fra stedet viser, at ofrene har været tæt samlet, inden et flammehav har slugt dem og brændt dem til uigenkendelighed.

Ulykken er ifølge øjenvidners beretning til Geo TV startet med, at tankbilen væltede i et skarpt sving. Herefter samledes folk omkring ulykkesstedet for at forsøge at indsamle olien, der flød fra tankbilen.

Anonyme øjenvidner har ifølge Geo TV set flere personer i mængden ryge cigaretter, hvilket kan have antændt olien. Disse oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold.

75 motorcykler og fire biler blev slugt af det efterfølgende flammehav.

Trafikken på hovedvejen er blevet suspenderet, selv om brandfolk søndag morgen dansk tid har fået flammerne under kontrol.