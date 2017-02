111,3 millioner mennesker fulgte Super Bowl på amerikansk tv

New England Patriots' historiske comeback-sejr over Atlanta Falcons i den 51. udgave af NFL's Super Bowl søndag aften trak det fjerdestørste seertal i amerikansk tv-historie.

Det viser seertal fra analysefirmaet Nielsen og netværket Fox mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dog var det ikke nok til at slå sidste års seertal. Her så 111,9 millioner seere med på tv-netværket CBS, da Peyton Manning ledte Denver Broncos til sejr over Carolina Panthers.

Rekorden for det højeste antal tv-seere til en NFL-kamp i USA skal findes i NBC's visning af kampen mellem New England Patriots og Seattle Seahawks i 2015, som Patriots vandt 28-24. Her fulgte 114,4 millioner tv-seere kampen.