11. september-offer er identificeret 16 år efter angreb

Endnu et offer for angrebet mod World Trade Center i New York er blevet identificeret. Det sker knap 16 år efter angrebet 11. september 2001.

Hans identitet blev fastslået ved hjælp af ny dna-teknologi. Eksperter analyserede således dna fra manden fundet i 2001 på ny.

Mandens identitet tilbageholdes på anmodning fra hans familie.

Det oplyser sundhedsmyndigheder i New York ifølge BBC.

Det er over to år siden, at et offer for angrebet 11. september 2001 sidst blev identificeret. Det skete i marts 2015.

1112 af de mennesker, der blev dræbt, er stadig ikke identificeret næsten 16 år efter angrebet.

11. september 2001 kaprede 19 islamister - 15 af dem saudiarabere - fire passagerfly i USA.

To af flyene torpederede World Trade Center i New York, et styrtede ned på en mark i Pennsylvania, og det sidste styrtede ned i USA's forsvarsministerium, Pentagon, i Washington D.C.

2753 mennesker blev dræbt i New York, 184 mennesker mistede livet i Pentagon, mens styrtet i Pennsylvania kostede 40 mennesker livet.

I alt blev 2977 mennesker fra 93 lande dræbt.

Desuden døde alle 19 islamister.

Det var det militante netværk al-Qaeda med Osama bin Laden i spidsen, der stod bag det koordinerede angreb.

Efter angrebet indledte USA og Storbritannien et angreb på Afghanistan for at fange bin Laden og knuse al-Qaeda. Taliban, der kontrollerede store dele af Afghanistan, havde forinden afvist at udlevere bin Laden.

2. maj 2011 dræbte amerikanske elitesoldater Osama bin Laden, der gemte sig i den pakistanske by Abbottabad.