11 personer dræbt i Mexico i gengældelsesangreb

Statsanklageren i Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, siger på en pressekonference, at den umiddelbare efterforskning i sagen tyder på, at der er tale om et gengældelsesangreb, da ejeren af boligen, hvor drabene fandt sted, var en kendt forbryder.

- Han var kendt for adskillige forbrydelser, hvilket omfattede kidnapning, som han havde afsonet fængsel for, siger Lara ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi kan antage, at det var gengæld. Vores beviser indikerer, at et tæskehold var sendt til hjemmet for at dræbe, siger han.

Blandt de omkomne er der fundet et id-kort, der identificerer ofret som en politimand fra politiet i Mexico City.

Myndighederne modtog et opkald torsdag efter midnat, hvor der blev alarmeret om drabene.

Ud over de dræbte var der også yderligere fire mindreårige til stede til fødselsdagen. De er sluppet derfra uden skader, oplyser myndighederne.

Ud over de to mindreårige, er to af de dræbte mænd, de resterende syv er kvinder.

Alle ofrene blev dræbt af knivstik eller andre stikvåben.

Mordene i Hidalgo kommer efter en måned, hvor drabsstatistikkerne har sat rekord i Mexico.

I maj blev der begået 2186 drab. Det svarer til 70 om dagen, hvilket er det højeste antal, siden myndighederne begyndte at føre statistik for 20 år siden.

Volden er hovedsageligt udført af narkokarteller og kriminelle bander.