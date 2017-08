11 kirkegængere dræbt i barbarisk angreb på kirke i Nigeria

Myndighederne mener, at blodbadet skyldes et lokalt opgør.

- Der er intet, der kan retfærdiggøre at gå efter kirkegængere og dræbe dem med koldt blod, siger han.

Tidligt søndag morgen åbnede mindst én gerningsmand ild i kirken Saint Philip's i byen Ozubulu nær Onitsha og rettede sit våben mod menigheden.

- Jeg var lige gået ud af kirken for at strække benene, da jeg hørte skud og skrig, siger Chukwuma Emeka.

- Da jeg ikke kunne høre kaosset længere, gik jeg ind og så, at mine medkirkemedlemmer lå døde i en pøl af deres eget blod, mens mange andre skreg i smerte.

Angreb på kirker er sjældne i det sydlige Nigeria, hvor befolkningen er overvejende kristen.

Landets nordlige del, der er overvejende muslimsk, hærges af den militante gruppe Boko Haram, der går efter religiøse institutioner.

Imens er der forskellige rapporter om, hvad der skete i Ozubulu søndag morgen. Vidner fortæller, at fem maskerede mænd med våben stormede kirken, mens politiet oplyser, at der er tale om et angreb af en enkelt person.

Ifølge politikommissær Garba Umar var angrebet et resultat af et mislykket drabsforsøg med relation til en stridighed i lokalsamfundet.

- Vores oplysninger går på, at angrebsmaden var blevet hyret til at dræbe et bestemt familiemedlem, som man mente var blandt kirkegængerne, siger han.

Den lokale rettighedsaktivist Emeka Umeagbalasi siger, at hans information stemmer overens med politiets.

Angrebsmanden skulle angiveligt dræbe sønnen til en lokal høvding. Da gerningsmanden ikke fandt sønnen i hans hjem, gik han hen til kirken for at lede efter ham.

Da han heller ikke fandt ham her, blev han angiveligt så vred, at han begyndte at skyde mod kirkegængerne.