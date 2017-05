11 familiemedlemmer dræbt på vej til bryllup i Afghanistan

Familien blev efter alt at dømme offer for en vejsidebombe i Logar-provinsen. Det oplyser guvernør Mohammad Halim Fedayee.

De dræbte tæller fem kvinder, fem børn og en mand i et køretøj. Derudover blev en kvinde og to mænd såret i eksplosionen.

- Alle var medlemmer af den samme familie, siger han.

- De var på vej til et bryllup.

Ingen har endnu taget skylden for det formodede angreb. Men FN har tidligere kritiseret grupper som Taliban for at bruge vejsidebomber, der ofte rammer civile.

Angrebet kommer, efter at de seneste FN-tal for de første fire måneder af 2017 viser, at antallet af dræbte børn er det højeste under den langvarige konflikt i landet.

Mindst 283 børn har mistet livet, og 704 er såret frem til og med april i år.