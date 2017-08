1000 har mistet livet efter mudderskred i Sierra Leone

- Mere end 1000 omkom i mudderskreddet og oversvømmelsen, og vi kommer aldrig til at vide præcis, hvor mange der er omkommet, siger Elenoroh Jokomie Metzger, der er lokal leder i det ramte område Regent.

Mere end 1000 personer har mistet livet i Sierra Leone, efter at det afrikanske land blev ramt af voldsomme mudderskred mandag 14. august.

Hundredvis af begravelser har allerede fundet sted i Sierra Leone, hvor redningsarbejdet også er i fuld gang trods fortsat kraftig regn.

Den pensionerede biskop Arnold Temple, der stod for søndagsprædikenen i en kirke nær Regent, opfordrede til at man finder et nøjagtigt dødstal.

- Det kan meget vel være mere end 1000 sierraleonere, som vi sørger over lige nu, lød det fra biskoppen.

- Men hvorfor skulle 1000 af vores landsmænds liv slutte på denne tragiske måde? Hvem skal vi skyde skylden på? Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem der har skylden, så vi kan undgå, at det sker igen, sagde han.

Også landets hovedstad, Freetown, er ramt af mudderskreddene. Mange af byens fattigste boligområder ligger nær havet og har dårlige kloaksystemer.

Det gør dem særligt sårbare over for oversvømmelser i regntiden.

Mange af de huse, som er bygget på bjergskråningerne i området, er også ulovlige og uforsvarligt bygget.

Myndighederne oplyste mandag, at de nu koncentrerer sig om at opgrave lig i det våde mudder og frygter, at ligene går i forrådnelse og spreder sig til drikkevandet og dermed skaber sygdomme.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at der ikke udbryder kolera, sagde Samuel Turay fra sundhedsministeriet.