100 politifolk dræbt i Rio i år

Han var ikke i tjeneste, da bevæbnede mænd nærmede sig ham og skød ham mindst ti gange i hovedet.

Hans død ses som en del af den voldsbølge, der har ramt hele delstaten Rio de Janeiro og som også var årsag til, at brasiliansk politi var nødsaget til at indsætte ekstra betjente til at sørge for sikkerheden under De Olympiske Lege sidste år.

Sikkerhedseksperter er bekymret over det høje antal betjente, der foreløbig er blevet dræbt i år i Rio de Janeiro.

De er bange for, at 2017 er på vej til at blive det blodigste år siden 2006, hvor 153 politifolk mistede livet.

Statistikken understreger, at volden er stigende i Rio de Janeiro, som er blevet en farligere arbejdsplads for politiet. Langt flere betjente er blevet dræbt her end i andre - langt større - delstater som blandt andet São Paulo.

Myndighederne har i de seneste måneder erkendt, at dele af Rio de Janeiro i praksis styres af narkobander og kriminelle grupper.

Tusindvis af soldater er indsat for at hjælpe politiet med at opretholde sikkerheden, men heller ikke deres indsats har været nok til at lægge en dæmper på blodsudgydelserne.