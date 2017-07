Det er ved Jydekrogen - altså ved OK-tanken på Vallensbækvej - at der nu skal gives lov til at etablere pladskrævende fritidsaktiviteter eller detailhandel. Foto: Petter Becker-Jostes

Send til din ven. X Artiklen: Vil åbne op for bowling i erhvervsområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil åbne op for bowling i erhvervsområde

Vallensbæk - 31. juli 2017 kl. 19:35 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fritidsaktiviteter som bowling og gokart eller salg af campingvogne og haveudstyr.

Det kan blive virkeligheden i nord, hvis kommunalbestyrelsen ender med at sige god for en ny lokalplan for området omkring Jydekrogen. Her har kommunen af nogle af ejerne af områdets ejendomme fået en opfordring om at lempe plangrundlaget. I øjeblikket må området kun anvendes til de lidt tungere erhverv som for eksempel industri-, værksteds- og entreprenørvirksomhed, mens detailhandel til private er forbudt.

Derfor har Center for Teknik foreslået, at det skal være muligt for virksomheder at etablere "særligt pladskrævende detailhandel", som det hedder på administrationsdansk - altså for eksempel salg af biler, både, campingvogne og byggematerialer. Samtidigt skal det også være muligt at lave pladskrævende fritidsaktiviteter som bowling eller indendørs gokart. Til gengæld lægger Center for Teknik op til, at der ikke må være selvstændige restauranter, da det vil medføre for meget trafik i området.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren Mayntz (K), glæder sig over henvendelsen, og derfor sagde han sammen med næsten alle andre medlemmer af kommunalbestyrelsen god for, at forvaltningen kan arbejde videre med et nyt plangrundlag for området.

- Det åbner op for, at vi kan lave noget til gavn for borgerne, siger Søren Mayntz.

Kun Venstres Niels Jørgensen stemte imod, da han gerne ville have haft forslaget drøftet mere dybdegående i udvalget. Det kan Søren Mayntz dog ikke se nogen grund til:

- Det er ikke nogen endelig beslutning (som kommunalbestyrelsen har truffet, red.), men det giver forvaltningen mulighed for at komme med ideer og tanker. Bagefter kan vi politikere komme med alternativer, ligesom man kan sende høringssvar og komme med indsigelser bagefter, siger Søren Mayntz.

Dansk Folkeparti er som udgangspunkt positive over for forslaget, men for Kenneth Kristensen Berth er det vigtigt, at plangrundlaget bliver meget præcist:

- Man har set andre steder, hvor man, fordi man ikke har været præcis, ikke har kunnet forhindre, at der f.eks. er flyttet en moské eller et islamisk kulturcenter ind i tidligere erhvervsejendomme. Det skal vi ikke have i Vallensbæk, sagde Kenneth Kristensen Berth i sit indlæg under seneste kommunalbestyrelsesmøde.