Video og billeder: Foreningspriser uddelt i Vallensbæk

Vallensbæk - 22. maj 2017

Kommunalbestyrelsen sætter stor pris på kommunens mange frivillige.

Det fremgik tydeligt, da der fredag var stor foreningsfest i Vallensbæk Idrætscenter, hvor foreninger og frivillige blev takket for den store indsats, ligesom der blev uddelt en række priser.

Ca. 300 frivillige fra 35 foreninger var mødt ved arrangementet, der var ændret lidt i forhold til tidligere, da alle typer foreninger var inviteret med. Idrætten er tidligere på året blevet takket ved særlige idrætsfester for unge og voksne med uddeling af idrætspriser.

Overraskelser En veloplagt borgmester Henrik Rasmussen (K) nævnte i sin velkomst, at der bliver udført mange dygtige præstationer i kommunen, og at det ikke var muligt uden de mange frivillige.

- En fest med overraskelser er bedst, mente Henrik Rasmussen, og overraskelser blev deltagerne præsenteret for flere af. Ud på aftenen skulle alle således over i den tilstødende hal, hvor der blev budt på square dance, som det var muligt at deltage i.

Lokal deltagelse i underholdningen var der også, da Vallensbæk Amatørteater underholdt.

Priserne Morten Schou Jørgensen (K), formand for børne- og kulturudvalget, stod for første gang for prisuddelingerne.

Gennem aftenen blev det tydeliggjort, at KFUM-spejderne Strandboerne har nogle meget dedikerede ledere.

Jonas Rath fra Strandboerne modtog prisen for Ildsjæl 2016, mens Anders Bork-Nielsen fra Strandboerne modtog prisen som Årets Ungdomsleder 2016.

Mikkel Høj Jensen fra Vallensbæk Kano og Kajak Klub modtog ligeledes pris som Årets ungdomsleder 2016 for et særlig påskønnelsesværdigt ulønnet arbejde gennem mindst tre år.

De indstillende var på scenen for at begrunde deres indstillinger, og bagefter overrakte Morten Schou Jørgensen prismodtagerne et diplom, en gave og en buket, inden der var tid til fotografering sammen med Henrik Rasmussen.

Prisen for Årets Initiativ 2016 gik til Christian Stochholm Normand fra Vallensbæk Sportsdykkerforening.

Deltagerne blev budt på lækker buffet efterfulgt at dessert og drikke. Aftenen igennem var der forskellig underholdning.