Se billedserie Dagplejen i Vallensbæk har været med til at teste ?Fri for Mobberi?-materialet for børn i alderen 0-3 år. Foto: Kim Matthäi Leland

Venskaber forebygger mobning

Vallensbæk - 29. december 2016 kl. 18:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En masse børn og deres dagplejere står i en rundkreds og danser til sangen "Bamseven", og hvert barn har en lille, lilla, bamseven. Sanglegen er et element i antimobbe-materialet "Fri for Mobberi", der skal understøtte relationerne mellem børnene - og på længere sigt forebygge mobning.

Dagpleje- og vuggestuebørn er for små til bevidst at mobbe andre børn. Men allerede fra starten er det vigtigt at støtte børnene i udviklingen af deres sociale færdigheder, så de senere har de bedste forudsætninger for at blive en god ven.

Efter sangen er der fri leg, og dagplejerne fortæller, hvordan de arbejder med venskaber og fællesskab.

- Bamsevennen symboliserer, at vi skal være gode mod hinanden, fortæller en af dagplejerne, Charlotte Nyborg Pihlman.

Sammen med de andre 25 dagplejere i Vallensbæk Kommune har hun netop været på kursus i "Fri for Mobberi". Det handler blandt andet om at lære børnene at sætte navn på deres følelser, så de for eksempel kan signalere, hvornår de er kede af det eller sure.

- Hvis man forstår egne og andres følelser, bliver man en bedre kammerat, forklarer dagplejer Iben Thomsen.

En af måderne, man kan arbejde med følelser på, er ved at bruge plakater, kort og andre materialer samt læse historier højt, der handler om situationer, hvor følelserne kommer på spil. Desuden er der små historiefortællinger, hvor børnene masserer hinanden ud fra betragtningen "Den man rører ved, mobber man ikke".

Leder af dagplejen i Vallensbæk, Bente Asmussen, er meget begejstret for hendes medarbejderes tilgang til trivsels-arbejdet.

- Det er dejligt at se, hvor helhjertet dagplejerne er gået ind i arbejdet med at forbedre venskaber og forebygge mobning blandt børnene, siger hun.

Om Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram udviklet af Mary Fonden og Red Barnet.

Materialet bygger på værdierne tolerance, respekt, omsorg, mod og består af en kuffert med redskaber og metoder, som bidrager til trivslen i vuggestuer og dagpleje. Der findes også materiale til børnehaver og indskoling/SFO.