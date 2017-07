På Vallensbækvej har politiet målt omtrent hver femte bilist til at køre for stærkt.

Vallensbækvej: Hver femte kører for stærkt

Efterhånden burde de fleste bilister være klar over, at de skal holde sig inden for fartgrænsen - især hvis de ser en VW Transporter med højt tag stående i vejkanten, for så er det med stor sandsynlighed en af politiets fotovogne.

På Vallensbækvej lader det dog til at være svært for bilisterne at overholde reglerne. Her har en af politiets fotovogne stået de seneste dage, og ifølge et tweet fra Københavns Vestegns Politi kører omtrent hver femte bilist for stærkt. Derfor kommer politiet også igen, lyder det videre i tweetet.