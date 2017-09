Sammen med de øvrige borgmestre i Københavns Vestegns Politikreds skriver Henrik Rasmussen nu til justitsministeren for at få flere betjente til vestegnskommunerne, blandt andet for at få øget trygheden på stationstorvet. Arkivfoto: Vincent Byakika

Tryghed på Vallensbæk Stationstorv

Vallensbæk Kommune har de seneste år arbejdet på at skabe et sikkert og trygt byrum omkring stationscentret, som er udvidet og moderniseret. Ny og bedre belysning, flere boliger, åbne arealer og udstillingerne i DIAS betyder, at der er mindre hærværk. Antallet af indbrud er også faldende.

Ring 114 - hver gang

- Det ér trygt at færdes i Vallensbæk, og det skal det blive ved med at være. Jeg har nul tolerance med dem, der kommer hertil og sælger stoffer og opfører sig truende. Kommunen har ikke beføjelse til at arbejde forebyggende med de unge, der nu optræder i centerområdet, da de ikke er fra Vallensbæk. Derfor opfordrer jeg borgerne i Vallensbæk til at ringe 114 og melde det, hver gang de ser lovovertrædelser. Det er en politiopgave at tage sig af kriminalitet. Og den eneste måde, politiet kan få et overblik over situationen, og faktisk gøre noget ved det, er hvis vi alle sammen gør opmærksom på problemerne, når vi ser dem, siger Henrik Rasmussen.