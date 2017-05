Tennisklub håber på tilgang

- I lighed med de sidste to år starter vi sommersæsonen op med gratis træning for begyndere om tirsdagen og for øvede om onsdagen.

I år vil vi i samarbejde med DGI afholde en tenniscamp for unge i sommerferien, da vi satser på at gøre det så attraktivt som muligt for unge. Vi ved, at konkurrencen om juniorer er stor, og at det derfor kræver noget særligt dels at få tilgang af juniorer, dels at få dem til at forblive i klubben, lyder det fra Francis Craik.