Se billedserie Ved selvsyn kunne man se virtual reality film fra verdens brændpunkter. Foto: Finn Hillmose

Stor interesse for Røde Kors på læringsfestival

Vallensbæk - 06. juli 2017

Røde Kors skoletjeneste deltog forleden i Læringsfestival på Vallensbæk skole. Her var 140 lærere fra de fem skoler i Vallensbæk samlet for at få inspiration til næste skoleårs aktiviteter.

Gennem tv kender vi til nogle af de rædsler, som befolkningerne oplever ved krig og naturkatastrofer. Dette må ansvarsfuldt og afbalanceret formidles til vore unge. Røde Kors mener, at dette også er en opgave for skolerne.

Det kan virke voldsomt at sætte krig, flygtninge og naturkatastrofer på skoleskemaet for børn, men det er alt sammen ting, der præger mange børns liv og tanker:

- Disse hændelser er en del af hverdagen for børn i dagens Danmark. Eleverne påvirkes af de voldsomme nyheder, de ser eller de computerspil, de selv spiller. Derfor mener vi i Røde Kors, at det er vigtigt, at børn bliver oplyst om voldsomhederne og deres frygtelige konsekvenser. Oplysning og viden om ofrenes situation er fundamentet for forståelse, empati og konstruktiv handling, siger Poul Lund fra Røde Kors i Vallensbæk og fortsætter:

- Endelig tror vi også, at det er vigtigt for børnene at vide, at Røde Kors og lignende organisationer findes og altid er til stede og hjælper, når det virkelig brænder på.

En Røde Kors-ambulance hjembragt fra krigen Syrien med skudhuller og undervisningsmaterialerne blev ivrigt undersøgt af de nysgerrige lærere på Læringsfestivalen. Indtrykkene blev understøttet af fire film på virtual reality fra verdens brændpunkter. Her kunne man ved selvsyn og i eget tempo opleve de vilkår, som har været hverdag for blandt andet nogle at skolernes elever.