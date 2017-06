Socialdemokratiet sponserer fodbold

- For et års tid siden henvendte træneren for det daværende U12-hold sig til Socialdemokratiet i Vallensbæk med et ønske om nye spilledragter. Henvendelsen endte med, at vi blev medsponsor på spilledragterne sammen med Is á Bella Is. Vi betingede os dog, at forældrene bakkede op om sponsoratet. Ikke om Socialdemokratiet, men om vores logo på spillerdragten, siger Søren Wiborg.