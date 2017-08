Elena Rigas, der bor i Greve og kører for Vallensbæk Rulleskøjte Klub, kommer stadig tættere målet: OL i Sydkorea i 2018.

Skatere helt i front ved VM på OL-banen

Vallensbæk - 29. august 2017 kl. 15:35 Af Jørgen Hansen

Elena Rigas er kommet tættere på at få opfyldt OL-drømmen.

21-årige Elenena Rigas, der bor i Greve og løber for Vallensbæk Rulleskøjte Klub, havde sammen med klubkammeraten Viktor Hald Thorup succes ved VM i Sydkorea.

De var således med fremme på det stadion i PyeongChang, der er vært ved OL næste vinter. Og det er OL-pladser, Elena og Viktor kører efter i år, hvor de især har succes med Mass Start.

For landstræner Jesper Carlson giver det nye positive udfordringer - nu skal der sættes nye mål for den kommende sæson. Men det er en stolt landstræner, der har stor succes med sit store arbejde for at få Danmark sat på verdenskortet i Speed Skating for alvor.

Elena Rigas kørte ind på 8. pladsen i Mass Start, hvor 24 skatere kører 16 omgange i alt.

8. pladsen var et langt bedre resultat, end landstræner Jesper Carlson havde forventet for årets sidste stævne.

Netop denne placering var et af de mål, der var sat for Elena til næste sæson, så nu må landstræneren sætte nye mål for den hurtige elev. Med denne markering i verdenstoppen er Elena meget tæt på sin OL-udtagelse næste år. Dansk Skøjte Union har ikke haft en deltager ved Vinter OL siden 2010, hvor Cathrine Grage repræsenterede Danmark.

Selvtillidsboost

-Det har givet mig et kæmpe selvtillidsboost og troen på, at en OL-deltagelse med en topplacering er mulig for mig. Det giver god energi til at fortsætte træningen, lød det bagefter fra en glad og stolt Elena Rigas.

Efter de mange stævner, primært i Østen, og de 500 træningstimer i Vallensbæk, Inzell, Tyskland og Leeuwarden, Holland følger nu en måneds mere træningslet periode, hvor Elena træner mere lystbetonet og alternativt. Det giver også lidt bedre tid til studierne på International Samfundsvidenskab Bachelor på RUC.

Til april starter den målrettede træning op mod det store mål, OL i PyeongChang 2018.

Viktor Hald Thorup kørte sig til en 13. plads i det fornemme selskab ved VM og fortsætter dermed også sin fremgang mod sine mål om OL-deltagelse næste år. Viktor vandt også en omgang i 5000 m, hvor han placerede sig som nr. 17 i det samlede løb. For Viktor var det et vigtigt VM, fordi det var på OL-banen.