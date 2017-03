Skater satser stort på OL-billet i 2022

- Oliver er junior og har nu kørt sit sidste juniorløb, han vil være neosenior (ligesom Elena fra næste sæson, red.). Oliver er 19 år gammel, og han på vej til Canada til sommer for at gøre sig klar til at klassificere sig til OL 2022. Her er der gode muligheder for at komme på is i modsætning til her i Danmark, siger Olivers far Gert Lindenskov, der følger hans karriere tæt.