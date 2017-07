Se billedserie Den alt overskyggende aktivitet er spisefællesskabet. På den første mødedag i ugen spises der smørrebrød. Smørrebrødet bestilles inden kl. 10.30 og leveres eksklusivt udefra i et begrænset antal. Så det er bare om at få bestilt i tide, for er man sidst med sin bestilling, så er toget kørt. Foto: Picasa

Seniorhus med gang i aktiviteterne

Vallensbæk - 26. juli 2017

Denne sommer har de ældre borgere i Vallensbæk haft stor glæde af, at Seniorhusets brugerbestyrelse ansøgte kommunalbestyrelsen om at holde sommeråbent.

Vi er nu næsten halvvejs i den periode, der ellers tidligere har været sommerlukket, og bestyrelsen glæder sig meget over det overvældende fremmøde.

Det hele startede med at, der var op imod 200 brugere, som mødte op i starten af den sommeråbne periode. Efterfølgende har det vist sig, at der på de to ugentlige åbningsdage dagligt møder op til 70 brugere frem, som alle deltager i de tilbudte aktiviteter. Seniorhusets store hævede plantekasse passes med urter og grønsager, ligesom orangeriets indendørs mere eksotiske planter tilses, vandes og vedligeholdes.

Årstiden gør udendørs aktiviteter mere attraktive, og for tiden står den på støbning af fuglebade, hvor rabarberblade er støbeformen, og det må siges, at resultaterne er flotte. Der er nu lagt op til, at der skal støbes havenisser.

Spisefællesskab

Men den alt overskyggende aktivitet er spisefællesskabet. På den første mødedag i ugen spises der smørrebrød. Smørrebrødet bestilles inden kl. 10.30 og leveres eksklusivt udefra i et begrænset antal. Så det er bare om at få bestilt i tide, for er man sidst med sin bestilling, så er toget kørt.

Den anden mødedag står i madtilberedningens tegn. Man må sige, at der ingen grænser er for den udfoldelse, som udvises på det gastronomiske område. Der ryges laks i rygeovn, der laves steg i jordovn og meget mere. Her skal der ikke komme flere detaljer, men aktiviteten er stor og til glæde for mange. Til denne aktivitet skal der bestilles dagen før hos Dennis.

Alt dette står brugerne selv for, nok er der én personale tilstede, som alene har ansvar for kørselsordningen. Opvask, orden og ryddelighed er brugernes eget ansvar, så de, der møder op, må indstille sig på, at de har et medansvar for fællesskabet i alle dets mangfoldigheder, stort og småt.

Ingen glæder uden tidsler. Seniorhuset havde fire dejlige store restaurationsparasoller, under hvilke brugerne kunne nyde fællesskabet. Men nogen har fjernet den ene. De er så tunge, at der skal mindst to fuldvoksne mænd til for at løfte dem og en stor bil til for at køre dem væk. Seniorhuset medsender her et billede af spisefællesskabet under parasollerne. Skulle du se en i din nærhed, er du velkommen til at orientere Seniorhuset.