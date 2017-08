Forholdet mellem Søren Wiborg og Kenneth Kristensen Berth har gennem mange år været præget af en ophedet tone i deres læserbreve. Foto: Johan Monggaard

S afviser samarbejde med DF

Vallensbæk - 26. august 2017 kl. 12:51 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer næppe som en overraskelse for dem, der følger kommunalpolitik i Vallensbæk, men nu slår den socialdemokratiske gruppeformand Søren Wiborg det fast med syvtommersøm: Der bliver ikke noget formaliseret samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti - også selvom det ikke ligefrem øger chancen for at vælte det siddende konservative flertal, at de to største oppositionspartier holder sig hver for sig.

Dansk Folkeparti med økonomiudvalgsmedlem Kenneth Kristensen Berth i spidsen interesserer sig nemlig slet ikke for Vallensbæk, men er mere optaget af varselsskud mod bådflygtninge, Brexit og Danmarks udmeldelse af Europol, skriver Søren Wiborg i et læserbrev i denne udgave af Sydkysten. Gruppeformanden mener heller ikke, at der er et fælles fodslag mellem de partier i de politiske sager i Vallensbæk, som det eksempelvis er tilfældet på Christiansborg mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl og den socialdemokratiske formand Mette Frederiksen.

- Der er ikke noget overlap. Det er sket ganske få gange, at vi har stemt sammen. Senest har det været om lukkeugerne, men det er et marginalt politikpunkt, siger Søren Wiborg i en uddybende kommentar til sit læserbrev.

Gruppeformanden er i øvrigt bevidst om, at hans udtalelser givetvis gavner borgmesteren mere end hans eget parti.

- Jo, det kan ikke udelukkes, men man skal stadig være ærlig om, hvem man kan samarbejde med. Og lad os tænke den tanke, at de Konservative ikke får flertal (hvis de Konservative mister ét mandat ved det kommende kommunalvalg, har partiet ikke længere absolut flertal, red.), hvor skulle borgmesteren så komme fra? Jeg kan ikke se Dansk Folkeparti pege på Socialdemokratiet, siger Søren Wiborg.

Kræver generationsskifte Kenneth Kristensen Berth har ganske rigtigt ikke i sinde at pege på en socialdemokratisk borgmester, men vil pege på den siddende borgmester Henrik Rasmussen.

- Det er ikke et fantastisk valg, men vi har desværre ikke andre muligheder, siger Kenneth Kristensen Berth, som godt kan se et samarbejde med Socialdemokraterne for sig - under visse omstændigheder i hvert fald:

- Det kræver et generationsskifte hos Socialdemokraterne. Søren Wiborg har samme indstilling til Dansk Folkeparti, som Poul Nyrup havde i 1997, om at vi ikke er stuerene. Og det ærgrer mig, at vi har en socialdemokratisk formand i Vallensbæk, som ikke har opdaget, at der er gået 20 år, siger Kenneth Kristensen Berth, som mener, det ville være godt med et alternativ til den siddende borgmester:

- Enhver mulighed for at skaffe et alternativt flertal er udelukket med den nuværende formand. Når der ikke er noget alternativ, kan borgmesteren gøre, som det passer ham, og det er ikke særligt sundt for et folkestyre, siger Kenneth Kristensen Berth.

Ophedet tone Forholdet mellem Søren Wiborg og Kenneth Kristensen Berth har gennem mange år været præget af en ophedet tone i deres læserbreve. I 2012 erklærede de to, at de ville begrave stridsøksen, fordi deres debatter havde taget en forkert drejning, mens de inden for det seneste år har haft læserbreve i Sydkysten med overskrifter som »Hvorfor er Kenneth aldrig glad?« og »Er Søren Wiborg clairvoyant?«. Søren Wiborg understreger dog, at det ikke er sådan, at han og Kenneth Kristensen Berth ikke kan snakke sammen.

- Vi kan tale sammen og udveksle synspunkter, men kemien og de personlige relationer spiller en stor rolle i politik. Men det vigtigste er, at Kenneth Kristensen Berth har meldt sig ud af kommunalpolitik, siger Søren Wiborg, som i øvrigt understreger, at spørgsmålet om samarbejde med Dansk Folkeparti er blevet drøftet internt i den socialdemokratiske gruppe.