Nyt ældreråd i Vallensbæk

Ældrerådet er et upolitisk råd, som er nedsat af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune. Opgaven er at medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og rådgive kommunalbestyrelsen og fagudvalgene i ældrepolitiske spørgsmål.

- Vi har et godt samarbejde med kommunen og får alle sager, som vedrører ældreområdet, til høring inden de bliver behandlet politisk. Vi ved, at kommunalbestyrelsen sætter stor pris på det arbejde, vi gør. Ældrerådet har en meget stor indflydelse på kommunens ældrepolitik, skriver det nye råd i en pressemeddelelse.

Ældrerådet arrangerer om foråret og efteråret borgermøder for ældre, hvor forskellige emner tages op til debat. Derudover arrangerer rådet sammen med kommunen indkøbsture for de ældre borgere, som ikke har mulighed for at komme i et storcenter. Det eneste der forlanges af de ældre er, at de kan klare sig selv. Kørestolsbrugere kan også komme med, og de må gerne tage en hjælper med.