Ny podcast: Jagten på kulturen

- Vallensbæk KulturCast handler om at blive klogere på kulturen i kommunen. Vi vil gerne vide, hvad kultur betyder for borgerne, foreningerne og politikerne. Når vi inddrager kultureksperter, får vi sat det hele i perspektiv. Og ud fra den viden, kan vi måske opnå et endnu bedre kulturfællesskab. På den måde er det også en refleksion over os selv som kulturinstitution. Samtidig håber vi, at dem der lytter med, bliver klogere på kulturen i nærområdet og sikkert også dem selv som forbrugere og skabere af kultur, siger Mathias Lyhne.