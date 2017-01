Se billedserie Der sker ting og sager, når det kommer til udvikling af området omkring Egholmskolen. I området nord for skolen skal der etableres ?Nordlys,? en interaktiv lys- og lydinstallation i sammenhæng med den amfitrappe, som kommunalbestyrelsen allerede har planlagt at anlægge. Foto: Vallensbaek Kommune

Nordlys skal hyggelig-gøre plads

Vallensbæk - 10. januar 2017 kl. 17:16 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der sker ting og sager, når det kommer til udvikling af området omkring Egholmskolen. Her er det ikke kun trafikafviklingen, der skal forbedres i form af ensretning af veje og etablering af kiss and ride-område, som Sydkysten beskrev forleden.

I området nord for skolen skal der etableres "Nordlys," en interaktiv lys- og lydinstallation i sammenhæng med den amfitrappe, som kommunalbestyrelsen allerede har planlagt at anlægge. Ligesom med amfitrappen er formålet med Nordlys at skabe mere liv på pladsen foran skolen.

- Der er kedeligt i området, og for nogle er det også lidt utrygt at færdes der. Med det her åbner vi pladsen og gør den mere attraktiv og indbydende, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren Mayntz (K).

Søjler i flere højder

Det er endnu ikke helt på plads, hvor søjlerne skal stå henne. I Horsens er der allerede etableret Nordlys, som giver et fingerpeg på, hvordan løsningen kan ende med at se ud. I modsætning til installationen i den jyske købstad skal der dog ikke være gynger på lysene i Vallensbæk.

Installationen kommer til at omfatte omtrent 20 interaktive søjler, bygget på en solid stålkonstruktion, der kan holde til leg, vind og vejr. Søjlerne laves i dimensionerne 10x10 centimeter og med varierende højder på mellem 2,5 og fem meter. Lys og lyd styres af software. Derfor kan lyset variere i både farve og styrke, mens lyden ifølge udvalgsreferatet typisk vil være beroligende og noget, der trækker naturen ind i byrummet som for eksempel lyden af rislende vand.

Projektet koster i omegnen af en halv million kroner og finansieres via digitaliseringspuljen, mens der ikke er sat penge af til at lægge rør og kabler samt fundamenter. Dette kan dog gøres i samme ombæring som omlægningen af Centervej og indgå som en del af udbuddet. Desuden skal politiet også godkende, at der bliver sat en lys- og lydinstallation op så tæt på vejen. Det er Alexandra Instituttet, en non-profit virksomhed som hjælper offentlige og private institutioner med at anvende den nyeste IT-forskning og teknologi, som har udviklet Nordlys.