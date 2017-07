Konservative i Vallensbæk klar til regionsrådsvalget

Firat Sari arbejder til dagligt som folkeskolelærer og har været politisk interesseret i syv år. Det er første gang, han stiller op til regionsrådet, og det gør han, fordi han er bekymret over den lægemangel, der er ved at opstå på Vestegnen:

- Jeg kan se, at der begynder at sprede sig en mangel på praktiserende læger på Vestegnen. Det er en udvikling, vi skal have vendt, for den praktiserende læge er for mig fundamentet i vores sundhedsvæsen.